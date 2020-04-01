2020-04-01T14:20:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре дезинфицируют остановки и подземные переходы

Сегодня будут пройдены 734 объекта
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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В Краснодаре началась тотальная дезинфекция объектов городской инфраструктуры.

- За сегодня, 1 апреля, дежурные бригады обработают 734 троллейбусных и автобусных, а также 126 трамвайных остановок. Работы стартовали ранним утром, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Напомним, с 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Правила стали куда строже, чем раньше. Выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях. Сейчас отправиться в ближайший ларек за хлебом или в супермаркет на другом конце города можно, но не более.

Абсолютно не воспрещается ездить на работу на своем транспорте. Но только при условии, если вы заняты в организации, которая включена в единый краевой реестр.

До 5 апреля вводится запрет транзитного проезда транспорта по территориям населенных пунктов Краснодарского края. Именно поэтому сейчас на всех въездах в населенные пункты дежурят сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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