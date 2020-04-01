2020-04-01T14:35:19+03:00
Общество

МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками

МегаФон предложил пользователям МегаФон ТВ и платформы «МегаФон Образование» бесплатный спортивный контент
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Появление нового спортивного направления на собственной платформе «МегаФон Образование» и в пакете «Максимальный» МегаФон ТВ особенно актуально в условиях, когда люди вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуации временно закрыты фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения.

- Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на МегаФон ТВ, абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов - не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех, - отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

В спортивный пакет включены программы по направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.

Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе «МегаФон Образование». Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

На МегаФон ТВ фитнес-контент станет частью семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками
В Краснодаре дезинфицируют остановки и подземные переходы
На Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим
Таможенник в Сочи попался на взятке
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
Из квартиры в Краснодаре вор украл почти 3,5 миллиона рублей
Зараженные африканской чумой туши свиней обнаружены в Адыгее
Минстрой Кубани прокуратура обязала отремонтировать мост
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 2020 года: подтверждено еще пять заболеваний
На Кубани в начале 2020 года снизилось производство вина
Евгений Первышов о спецпропусках для перемещения граждан в Краснодаре во время карантина: «Оформить разрешения нужно за 2 дня»
Почти 7 миллионов долгов по налогам взыскали приставы у бизнесмена с Кубани
В Сочи на границе с Абхазией пограничниками обнаружен тайник с патронами в автомобиле
В Сочи работает горячая линия для руководителей организаций
В многоквартирных домах жителей Кубани началась обработка подъездов из-за угрозы коронавируса
У главврача инфекционки на Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус