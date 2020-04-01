«Сидите дома!»: в Краснодаре курсируют автомобили с громкоговорителями

1 Апр 2020 2020-04-01T15:02:56+03:00

Один из таких экипажей, замечен на улице Красной.

Людей просят не нарушать режим карантина без острой необходимости [видео]

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В Краснодаре запустили мобильные комплексы оповещения населения. По улицам кубанской столицы начала курсировать спецтранспорт с громкоговорителями.

Один из таких экипажей жители города заметили на улице Красной. Машина медленно ехала по дороге и информировала жителей о необходимости самоизоляции во время карантина:

- Оставайтесь дома и не выходите на улицу без лишней надобности!

Людей также просят не нарушать режим карантина без острой необходимости.

Напомним, с вечера 31 марта жители Краснодарского края живут в карантине. Выходить из на улице можно только в особых случаях. Это ситуации, связанные с реальной угрозой жизни и здоровью, походы на работу, ближайший магазин или аптеку и выгул питомцев.

Чтобы свободно перемещаться по городу, необходим спецпропуск. Его получат далеко не все жители кубанской столицы. В первую очередь, их выдадут правоохранителям, сотрудникам экстренных служб и медикам.

Также разрешения получат работники предприятий, которые включены в единый краевой реестр.

В Краснодаре заработали громкоговорители из-за карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU