2020-04-01T15:02:56+03:00
Коронавирус Covid-19

«Сидите дома!»: в Краснодаре курсируют автомобили с громкоговорителями

Людей просят не нарушать режим карантина без острой необходимости [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Один из таких экипажей, замечен на улице Красной.Один из таких экипажей, замечен на улице Красной.
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В Краснодаре запустили мобильные комплексы оповещения населения. По улицам кубанской столицы начала курсировать спецтранспорт с громкоговорителями.

Один из таких экипажей жители города заметили на улице Красной. Машина медленно ехала по дороге и информировала жителей о необходимости самоизоляции во время карантина:

- Оставайтесь дома и не выходите на улицу без лишней надобности!

Людей также просят не нарушать режим карантина без острой необходимости.

Напомним, с вечера 31 марта жители Краснодарского края живут в карантине. Выходить из на улице можно только в особых случаях. Это ситуации, связанные с реальной угрозой жизни и здоровью, походы на работу, ближайший магазин или аптеку и выгул питомцев.

Чтобы свободно перемещаться по городу, необходим спецпропуск. Его получат далеко не все жители кубанской столицы. В первую очередь, их выдадут правоохранителям, сотрудникам экстренных служб и медикам.

Также разрешения получат работники предприятий, которые включены в единый краевой реестр.

В Краснодаре заработали громкоговорители из-за карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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