2020-04-01T17:13:37+03:00
Общество

Сочинские спасатели призвали горожан оставаться дома

Сотрудники МЧС присоединились ко всероссийскому челленджу
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ЮРПСО МЧС РоссииФото ЮРПСО МЧС России
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Сочинские спасатели присоединились к Всероссийскому челленджу: «Мы ради Вас остались на работе, Вы ради нас останьтесь дома».

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России-основного подразделения по спасению людей на курорте, призывают жителей и гостей Сочи оставаться дома, стараясь всячески ограничить нахождение на улицах города.

Таким образом сотрудники МЧС в Сочи поддержали всероссийскую общественную акцию, к которой за последние дни присоединились многие работники экстренных служб, в том числе врачи "Скорой помощи", полицейские и работники ЖКХ.

Спасатели напомнили, что в связи ситуацией в мире по распространению вируса, в нашем регионе объявлен карантин.

- Главная цель - ограничить распространение коронавируса,- говорится в заявлении отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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