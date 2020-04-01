2020-04-01T15:51:00+03:00
Общество

МТС поможет с пользой провести время дома

Оператор объединил цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома
Иван Егоров
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МТС сообщает о запуске пакета сервисов для организации жизни и досуга для всех, кто вынужден остаться дома. С помощью телевизионной платформы МТС ТВ пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов.

Всего за рубль абонент любого оператора может подписаться на пакет «Просто ТВ» и смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Кроме того, ему будут доступны и другие полезные на самоизоляции цифровые продукты.

Так, в течение месяца пользователи также смогут получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ в приложении SmartMed. Приверженцы спота и здорового образа жизни получат доступ к программам тренировок и рекомендациями по питанию в МТС Фитнес, а книголюбы откроют для себя сотни тысяч произведений художественной и профессиональной литературы в МТС Библиотеке.

Воспользоваться предложением могут действующие и новые подписчики МТС ТВ. Для этого в в приложении необходимо ввести промокод DOMA. После активации подписки пользователь получит sms с единым промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам пакета #БудьДома.

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