2020-04-01T17:08:42+03:00
Происшествия

В Крымске под суд пойдет 48-летний мужчина расправившийся с другом

В пьяном угаре он убил своего товарища
Ева МУР@kp_kuban
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Следователи СК по Крымскому району завершили расследование уголовного дела об убийстве 45-летнего местного жителя. Материалы расследования направлены в суд.

Все произошло 23 января, когда дома у жителя Крымска собралась небольшая пирушка. С 45-летним своим гостем и его спутницей хозяин дома познакомился в магазине в тот же день. Разговорившись, они решили закрепить свое знакомство алкоголем. В итоге он настолько задурманил головы всех участников вечеринки, что возникла ссора.

- Гость приревновал к новому знакомому свою девушку и инициировал драку, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Хозяин дома достал нож и несколько раз ударил им собутыльнику по шее. Тот скончался на месте. Женщина стала свидетелем происходящего. Но полицию вызвать побоялась. Номер "02" набрала соседка, заставшая страшную сцену.

Хозяин дома до окончания судебного разбирательства будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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