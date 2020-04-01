2020-04-01T17:58:05+03:00
Общество

В Сочи стартовал новый волонтерский проект «МореПомощи.рф»

Он направлен на поддержку людей в самоизоляции
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы проекта «МореПомощи.рф»Фото пресс-службы проекта «МореПомощи.рф»
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Сочинский госуниверситет запустил новый волонтерский проект «МореПомощи.рф». Он призван поддержать людей, которые испытывают сложности, находясь в самоизоляции. Авторы проекта – резиденты бизнес-инкубатора СГУ Эрика Берген и Диана Пруидзе, а также ИТ-предприниматель Денис Рябикин.

- Идея нашего проекта такова: одни люди готовы помогать, а другие – нуждаются в помощи. Главное, чтобы они нашли друг друга и начали взаимодействовать, - рассказали «КП»-Кубань» авторы.

Они уточнили, что на сайте МореПомощи.рф каждый может оставить заявку, рассказать о том, кого и как он готов поддержать.

В Сочи марафон помощи запущен, сайт уже работает в тестовом режиме. Жители Сочи предлагают помощь школьникам в изучении сложных предметов и организации досуга, участие в бесплатных мастер-классах по программированию и йоге. Предприниматели курорта могут оставлять на сайте МореПомощи.рф заявки о помощи и предложения, как совместными усилиями преодолеть кризис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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