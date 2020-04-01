«Он угрожал облить меня кислотой»: В Сочи женщина заявила в полицию на своего знакомого
В Сочи разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел между женщиной и ее знакомым. Поздно ночью Александра Бочкарева (имена здесь и далее изменены - Авт.) позвонила в полицию с просьбой о помощи. Она пожаловалась на своего 38-летнего знакомого, который угрожал ей расправой.
- Он сорвал регистрационные номера с моей машины, забрал мой загранпаспорт, а потом достал какую-то бутылку и плеснул в меня, - рассказала женщина. - Похоже, там была кислота.
Пострадавшая также добавила, что находится около трассы Адлер - Красная Поляна, где находится один из самых крупных водопадов Пасть дракона. Но туристов вечером здесь не бывает.
Заявление у женщины приняли, на место выехали правоохранители.
- Сейчас все материалы передали следователям, которые продолжат расследование, - уточнили «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU