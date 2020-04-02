2020-04-02T10:08:45+03:00
Общество

На Кубани тысячи медиков прошли обучение по коронавирусу

На вебинарах предоставляется обновленная информация по распространению вируса
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае для врачей подготовили материалы по пневмонии и вирусным поражениям легких. Обучение уже прошли более 7 тысяч медиков и 8,5 тысяч средних медработников.

Также для них проводят вебинары по четырем темам. Их организовал Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. На них медикам дают актуальную информацию по распространению вируса и рекомендации по его лечению.

- На каждом из вебинаров обучается около 4,5–5 тысяч врачей и где-то тысяча средних медработников, - сообщает администрация Краснодарского края.

Так, КубГМУ создал 18-часовой дистанционный цикл повышения квалификации по коронавирусу. С 26 марта по 1 апреля его посмотрели 877 врачей госмедучреждений и 50 врачей частных клиник. С завтрашнего к обучению приступят еще 481 человек.

Напомним, Краснодарская краевая инфекционная больница 1 апреля перешла в режим госпиталя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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