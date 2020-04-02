2020-04-02T10:19:09+03:00
Общество

В Краснодарском крае арендаторам предоставят отсрочку по платежам

Также продумывают механизм отсрочки кредитов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Меры поддержки бизнеса в период распространения коронавируса обсудили на селекторном совещании. Его провел министр экономического развития России Максим Решетников.

- Ранее были приняты решения об отсрочке налогов для уязвимых отраслей, а также об их снижении. Продумывают подобный механизм и для кредитов. Например, перенос выплат на полгода с субсидированием процентов. Прорабатывается план кредитования предприятий для выплаты зарплаты сотрудникам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На совещании обсудили расширение списка пострадавших отраслей. Туда вошли гостиницы, сфера общепита, розничная торговля. Их могут внести в перечень пострадавших отраслей в части отсрочки аренды.

Известно, что уже рассматриваются поправки в Налоговый кодекс. Они позволят регионам принимать решения о переносе срока платежей на имущество. А это значит, что арендодатели смогут предоставлять по ним отсрочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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