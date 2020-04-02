В Апшеронске парня осудят за кражи и хранение конопли
У жителя Апшеронска пропал металлолом из сарая. Он обратился с заявлением к полицейским.
Правоохранители установили личность злоумышленника. 19-летнего парня задержали на одной из улиц города. У него дома нашли похищенный металлом, а также около 30 граммов конопли. Установлено, что части растения местный житель хранил для личного употребления.
- Полицейские установили причастность обвиняемого к совершению еще пяти краж на территории Апшеронского района. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 70 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 19-летнего молодого человека завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 и частью 3 статьи 30 частей 2 и 3 статьи 158 УК РФ (Незаконные хранение наркотических средств, а также Кража). Он может провести в тюрьме 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU