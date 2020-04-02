2020-04-02T09:19:46+03:00
Происшествия

На Кубани задержали мужчину, который перевозил более 100 литров алкоголя

За незаконный оборот ему грозит штраф
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали мужчину, который перевозил более 100 литров алкоголяНа Кубани задержали мужчину, который перевозил более 100 литров алкоголяФото: Архив "КП"
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Полицейские Апшеронского района дежурили на автодороге Кубанская – Саратовская. Они выявили факт перевозки алкоголя в немаркированной таре.

- Было установлено, что 35-летний житель Туапсинского района на автомобиле «ВАЗ 21043» перевозил более 100 литров спиртосодержащей продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении недобросовестного перевозчика возбуждено административное расследование по статье 14.17.2 КоАп «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». За незаконный оборот ему грозит штраф.

Напомним, в Апшеронске парня осудят за кражи и хранение конопли. Молодого человека задержали на одной из улиц город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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