В Краснодаре приставы взыскали двухмиллионный долг по зарплате

2 Апр 2020 2020-04-02T09:29:56+03:00

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В Краснодаре организация «Вектор» задолжала своим работникам более 2 миллионов рублей по зарплате. За дело взялись приставы.

Они выяснили, что у должника есть зарегистрированное авто. Также получили сведения о наличии расчетного счета, открытого на организацию. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на задолженность, о чем и уведомили дебитора.

- После этого на депозитный счет УФССП поступили деньги от ИП. После исполнительные производства в отношении АО «Вектор» были окончены. 25 сотрудников организации получили свою зарплату, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU