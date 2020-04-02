2020-04-02T10:07:56+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 2 апреля 2020: новых заболевших COVID-19 не выявлено

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 2 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Вчера, 1 апреля, в крае было выявлено 5 новых зараженных. Среди них три женщины и два мужчины, их возраст - от 35 до 69 лет. Трое из них находятся в больницах Краснодара, двое - в Сочи. Все они были за границей: в Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии. Контактировавшие с ними люди установлены, проведены все необходимые мероприятия.

Всего в медицинские организации края обратились 533 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 102 ребенка. Продолжают стационарное лечение 236 человек, из них 75 детей. Дома под присмотром врачей - 4847 человек.

Всего было проведено 11329 лабораторных исследований, подтверждено 22 случая. Еще 32 получили предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

- В обсерваторах Краснодара находятся восемь человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

АЛЛО!

В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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