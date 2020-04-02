В мэрии Сочи намерены поддержать малый и средний бизнес

2 Апр 2020 2020-04-02T10:01:30+03:00

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В мэрии Сочи принято решение о моратории на взыскание до 1 мая 2020 года платежей по договорам аренды муниципального имущества. На ближайшие 6 месяцев компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, за исключением НДС.

Для микропредприятий (с численностью работников до 15-ти человек) будут перенесены сроки выплат по страховым взносам в социальные фонды. Предусмотрены и меры экстренной финансовой помощи бизнесу.

При необходимости краевой Фонд микрофинансирования выдаст представителям малого и среднего бизнеса займы под 1 % годовых.

- Максимальная сумма кредита составит 1 миллион рублей с предоставлением отсрочки по возврату денежных средств на 1 год. Сумму можно направить на выплату заработной платы сотрудникам, ежемесячную аренду и оплату коммунальных услуг,-говорится в сообщении администрации Сочи.

За подробной информацией бизнесмены могут обращаться в городской Центр поддержки предпринимательства по телефонам: 89184021746, 89186155108, 89184006716. Либо по адресам электронной почты: tppsochi@tppsochi.ru, org@tppsochi.ru, expert@tppsochi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU