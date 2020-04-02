2020-04-02T10:01:30+03:00
Общество

В мэрии Сочи намерены поддержать малый и средний бизнес

С учетом карантинных мер разработаны новые механизмы поддержки МСП
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото: investkam.ruФото: investkam.ru
Изменить размер текста:

В мэрии Сочи принято решение о моратории на взыскание до 1 мая 2020 года платежей по договорам аренды муниципального имущества. На ближайшие 6 месяцев компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, за исключением НДС.

Для микропредприятий (с численностью работников до 15-ти человек) будут перенесены сроки выплат по страховым взносам в социальные фонды. Предусмотрены и меры экстренной финансовой помощи бизнесу.

При необходимости краевой Фонд микрофинансирования выдаст представителям малого и среднего бизнеса займы под 1 % годовых.

- Максимальная сумма кредита составит 1 миллион рублей с предоставлением отсрочки по возврату денежных средств на 1 год. Сумму можно направить на выплату заработной платы сотрудникам, ежемесячную аренду и оплату коммунальных услуг,-говорится в сообщении администрации Сочи.

За подробной информацией бизнесмены могут обращаться в городской Центр поддержки предпринимательства по телефонам: 89184021746, 89186155108, 89184006716. Либо по адресам электронной почты: tppsochi@tppsochi.ru, org@tppsochi.ru, expert@tppsochi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Группа Компаний «Выбери Радио» запустила информационные кампании и рекламные бонусы в поддержку малого и среднего бизнеса
В Новороссийске в аварии погиб 17-летний подросток
В Ейском районе задержали браконьера
Десантник из Новороссийска может стать участником праздничного концерта ко Дню Победы
Дезинфекция от коронавируса в Краснодарском крае: обработали более 2 тысяч километров улиц
В Новороссийске во время пандемии не отключат воду
МТС приглашает на концерт питерской поп-рок-группы
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 2 апреля 2020 года: подтвержден еще один новый случай
На Кубани предприниматели и местные жители получат право на кредитные каникулы
В Краснодаре участники ДТП устроили драку
В Белореченском районе после пожара в гараже нашли тело мужчины
В мэрии Сочи намерены поддержать малый и средний бизнес
Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 2 апреля 2020: новых заболевших COVID-19 не выявлено