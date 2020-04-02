В Белореченском районе после пожара в гараже нашли тело мужчины

2 Апр 2020 2020-04-02T10:28:29+03:00

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В Белореченском районе произошел пожар в жилом доме на улице Молодежной в станице Пшехской, в результате которого погиб местный житель.

Фото: СУ СК РФ по краю

Инцидент случился вечером 1 апреля. Произошло возгорание в гараже. Хозяйка дома, увидев огонь, вызвала пожарную службу.

- В тушении были задействованы 3 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС России, подано 2 ствола «Б» и 1 ствол «Курс -8» В 23:02 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, в 23:52 – ликвидировали, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК РФ по краю

- После в помещении гаража нашли тело 39-летнего супруга хозяйки дома. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU