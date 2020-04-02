2020-04-02T10:28:29+03:00
Происшествия

В Белореченском районе после пожара в гараже нашли тело мужчины

Следователи выясняют обстоятельства происшествия [фото]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
Изменить размер текста:

В Белореченском районе произошел пожар в жилом доме на улице Молодежной в станице Пшехской, в результате которого погиб местный житель.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

Инцидент случился вечером 1 апреля. Произошло возгорание в гараже. Хозяйка дома, увидев огонь, вызвала пожарную службу.

- В тушении были задействованы 3 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС России, подано 2 ствола «Б» и 1 ствол «Курс -8» В 23:02 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, в 23:52 – ликвидировали, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

- После в помещении гаража нашли тело 39-летнего супруга хозяйки дома. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Группа Компаний «Выбери Радио» запустила информационные кампании и рекламные бонусы в поддержку малого и среднего бизнеса
В Новороссийске в аварии погиб 17-летний подросток
В Ейском районе задержали браконьера
Десантник из Новороссийска может стать участником праздничного концерта ко Дню Победы
Дезинфекция от коронавируса в Краснодарском крае: обработали более 2 тысяч километров улиц
В Новороссийске во время пандемии не отключат воду
МТС приглашает на концерт питерской поп-рок-группы
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 2 апреля 2020 года: подтвержден еще один новый случай
На Кубани предприниматели и местные жители получат право на кредитные каникулы
В Краснодаре участники ДТП устроили драку
В Белореченском районе после пожара в гараже нашли тело мужчины
В мэрии Сочи намерены поддержать малый и средний бизнес
Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 2 апреля 2020: новых заболевших COVID-19 не выявлено