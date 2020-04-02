В Белореченском районе после пожара в гараже нашли тело мужчины
В Белореченском районе произошел пожар в жилом доме на улице Молодежной в станице Пшехской, в результате которого погиб местный житель.
Фото: СУ СК РФ по краю
Инцидент случился вечером 1 апреля. Произошло возгорание в гараже. Хозяйка дома, увидев огонь, вызвала пожарную службу.
- В тушении были задействованы 3 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС России, подано 2 ствола «Б» и 1 ствол «Курс -8» В 23:02 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, в 23:52 – ликвидировали, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: СУ СК РФ по краю
- После в помещении гаража нашли тело 39-летнего супруга хозяйки дома. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU