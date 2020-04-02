В Краснодаре участники ДТП устроили драку

2 Апр 2020 2020-04-02T10:16:40+03:00

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В Краснодаре очевидцы ДТП обратились в полицию. Они рассказали, что на улице Уральской участники аварии подрались. Полицейские приехали на место ЧП.

Выяснилось, что одному из мужчин хорошенько досталось. Ему сломали челюсть и нос. Оппонент потерпевшего после этого решил скрыться. Но его нашли и задержали сотрудники полиции. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель Усть-Лабинска.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU