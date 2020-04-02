2020-04-02T10:16:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре участники ДТП устроили драку

Одному из мужчин сломали нос и челюсть
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре участники ДТП устроили дракуВ Краснодаре участники ДТП устроили дракуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре очевидцы ДТП обратились в полицию. Они рассказали, что на улице Уральской участники аварии подрались. Полицейские приехали на место ЧП.

Выяснилось, что одному из мужчин хорошенько досталось. Ему сломали челюсть и нос. Оппонент потерпевшего после этого решил скрыться. Но его нашли и задержали сотрудники полиции. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель Усть-Лабинска.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Группа Компаний «Выбери Радио» запустила информационные кампании и рекламные бонусы в поддержку малого и среднего бизнеса
В Новороссийске в аварии погиб 17-летний подросток
В Ейском районе задержали браконьера
Десантник из Новороссийска может стать участником праздничного концерта ко Дню Победы
Дезинфекция от коронавируса в Краснодарском крае: обработали более 2 тысяч километров улиц
В Новороссийске во время пандемии не отключат воду
МТС приглашает на концерт питерской поп-рок-группы
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 2 апреля 2020 года: подтвержден еще один новый случай
На Кубани предприниматели и местные жители получат право на кредитные каникулы
В Краснодаре участники ДТП устроили драку
В Белореченском районе после пожара в гараже нашли тело мужчины
В мэрии Сочи намерены поддержать малый и средний бизнес
Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 2 апреля 2020: новых заболевших COVID-19 не выявлено