2020-04-02T10:44:14+03:00
Общество

На Кубани предприниматели и местные жители получат право на кредитные каникулы

В это время не будут начисляться штрафы и пени
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрации Краснодарского краяФото: администрации Краснодарского края
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На Кубани предприниматели и местные жители получат право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Людям не будут начислять штрафы и пени, также в это время не потребуют досрочных выплат.

- Принятый госдумой закон позволит стабилизировать финансовое состояние пострадавших из-за коронавируса граждан и предпринимателей, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Чтобы уйти на кредитные каникулы нужно позвонить в банк и отправить заявление и пакет сканированных документов. Это справка о доходах, выписка из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности. Заявление рассмотрят за 5 дней. ЦБ РФ может установить дополнительный перечень документов.

Можно обратиться за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам, если доходы за предшествующий месяц снизились на 30 и более процентов.

Напомним, в Краснодарском крае арендаторам предоставят отсрочку по платежам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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