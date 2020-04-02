МТС приглашает на концерт питерской поп-рок-группы

2 Апр 2020 2020-04-02T11:19:23+03:00

Трансляцию выступления The Hatters можно будет посмотреть из любой точки страны

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МТС продолжает организацию онлайн концертов и сообщает о запуске прямой трансляции выступления культовой группы The Hatters («Шляпники») из студии в Санкт-Петербурге.

Группа выступит в четверг 2 апреля в 19-00 по московскому времени. В режиме реального времени концерт будет транслироваться в прямом эфире на платформе МТС — vr.mts.ru и в официальных аккаунтах оператора в социальных сетях.

The Hatters – российская поп-рок-группа, основанная в Санкт-Петербурге в 2016 году. За четыре года существования коллектив выпустил четыре альбома и несколько раз объездил всю страну, собирая полные стадионы.

Ранее МТС провела прямую трансляцию юбилейного концерта группы Чайф из Екатеринбурга, которую в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек. Трансляция велась на портале vr.mts.ru/chaif и в социальных сетях МТС. Фанаты группы, пропустившие столь масштабное событие, могут посмотреть концерт в записи.

ИСТОЧНИК KP.RU