Десантник из Новороссийска может стать участником праздничного концерта ко Дню Победы

2 Апр 2020 2020-04-02T11:44:50+03:00

Гвардии старшина Александр Сергеев - претендент на победу в конкурсе для ветеранов

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Военнослужащий 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) гвардии старшина Александр Сергеев из Новороссийска - солист группы "Штурм". В этом году он принимает участие во всероссийском проекте "Мы помним". Он организован к 75-летию Великой Отечественной войны.

Александр Сергеев выбрал для участия в конкурсе песню "Рассказ ветерана". Ее автором, кстати, стал еще один участник группы "Штурм" Сергей Лобанов.

Наградой победителю, не исключено, что им станет старшина из Новороссийска, станет участие в концертной программе ко Дню Победы на Первом канале.

Проголосовать за конкурсанта от Краснодарского края можно сайте https://мыпомним.рф/#playbgmusic46. Наш конкурсант выступает под номером 46.

Проголосуйте за Александра Сергеева и его песню "Рассказ ветерана".

Напомним, 9 мая 2020 года исполняется 75 лет со Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU