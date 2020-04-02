2020-04-02T11:37:32+03:00
Общество

Дезинфекция от коронавируса в Краснодарском крае: обработали более 2 тысяч километров улиц

Дезинфекция от коронавируса в Краснодарском крае проходит по поручению губернатора Вениамина Кондратьева
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

На Кубани уже продезинфицировано 2026 километров улиц, 2951 остановка транспорта, 2383 других мест общего пользования. Комплексная санитарная обработка ведется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Так, управляющие компании проводят дезинфекцию подъездов и территорий общего пользования в многоэтажках. Например, в Краснодаре обязательную санобработку организовали еще с 19 марта. Тотальную дезинфекцию ведут в 10 тысячах многоквартирных домах. В 8 тысячах из них порядок наводят представители 230 управляющих компаний. В 813 домах — ТСЖ и ЖСК.

Противовирусными средствами обрабатывают домофоны, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила, кнопки лифтов. Особое внимание уделяют детским площадкам и лавочкам во дворах.

- Также на Кубани предприятия, выпускающие антисептические и дезинфицирующие средства, за короткий срок увеличили производство в 2,5 раза, - отметили в пресс-службе администрации края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецпропуска для автомобилей в Краснодарском крае в период карантина: какие будут действовать и где получить

На Кубани на время карантина, который объявлен с вечера 30 марта, будет действовать пропускной режим не только для граждан, но и для транспорта. Спецпропуска для автомобилей в Краснодарском крае во время карантина будут трех видов, их можно отличить по цвету (читайте далее)

Передвижение в Краснодарском крае на машине во время карантина: кому разрешены поездки и куда

Правила стали куда строже, чем раньше. Выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях. Остается актуальным вопрос: в Краснодарском крае на машине во время карантина? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Группа Компаний «Выбери Радио» запустила информационные кампании и рекламные бонусы в поддержку малого и среднего бизнеса
В Новороссийске в аварии погиб 17-летний подросток
В Ейском районе задержали браконьера
Десантник из Новороссийска может стать участником праздничного концерта ко Дню Победы
Дезинфекция от коронавируса в Краснодарском крае: обработали более 2 тысяч километров улиц
В Новороссийске во время пандемии не отключат воду
МТС приглашает на концерт питерской поп-рок-группы
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 2 апреля 2020 года: подтвержден еще один новый случай
На Кубани предприниматели и местные жители получат право на кредитные каникулы
В Краснодаре участники ДТП устроили драку
В Белореченском районе после пожара в гараже нашли тело мужчины
В мэрии Сочи намерены поддержать малый и средний бизнес
Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 2 апреля 2020: новых заболевших COVID-19 не выявлено