Дезинфекция от коронавируса в Краснодарском крае: обработали более 2 тысяч километров улиц
На Кубани уже продезинфицировано 2026 километров улиц, 2951 остановка транспорта, 2383 других мест общего пользования. Комплексная санитарная обработка ведется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.
Так, управляющие компании проводят дезинфекцию подъездов и территорий общего пользования в многоэтажках. Например, в Краснодаре обязательную санобработку организовали еще с 19 марта. Тотальную дезинфекцию ведут в 10 тысячах многоквартирных домах. В 8 тысячах из них порядок наводят представители 230 управляющих компаний. В 813 домах — ТСЖ и ЖСК.
Противовирусными средствами обрабатывают домофоны, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила, кнопки лифтов. Особое внимание уделяют детским площадкам и лавочкам во дворах.
- Также на Кубани предприятия, выпускающие антисептические и дезинфицирующие средства, за короткий срок увеличили производство в 2,5 раза, - отметили в пресс-службе администрации края.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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