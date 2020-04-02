Дезинфекция от коронавируса в Краснодарском крае: обработали более 2 тысяч километров улиц

2 Апр 2020 2020-04-02T11:37:32+03:00

Дезинфекция от коронавируса в Краснодарском крае проходит по поручению губернатора Вениамина Кондратьева

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На Кубани уже продезинфицировано 2026 километров улиц, 2951 остановка транспорта, 2383 других мест общего пользования. Комплексная санитарная обработка ведется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Так, управляющие компании проводят дезинфекцию подъездов и территорий общего пользования в многоэтажках. Например, в Краснодаре обязательную санобработку организовали еще с 19 марта. Тотальную дезинфекцию ведут в 10 тысячах многоквартирных домах. В 8 тысячах из них порядок наводят представители 230 управляющих компаний. В 813 домах — ТСЖ и ЖСК.

Противовирусными средствами обрабатывают домофоны, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила, кнопки лифтов. Особое внимание уделяют детским площадкам и лавочкам во дворах.

- Также на Кубани предприятия, выпускающие антисептические и дезинфицирующие средства, за короткий срок увеличили производство в 2,5 раза, - отметили в пресс-службе администрации края.

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ИСТОЧНИК KP.RU