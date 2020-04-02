В Ейском районе задержали браконьера

2 Апр 2020 2020-04-02T12:00:03+03:00

Он выловил тарани на 20 тысяч рублей

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Полицейские Ейского района находились на маршруте патрулирования. Участковые на берегу лимана заметили мужчину, который вылавливал рыбу запрещенным орудием лова.

- 53-летнего местного жителя задержали. У него обнаружили более 20 рыб породы «тарань». Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей. Мужчину доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU