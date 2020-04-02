В Новороссийске в аварии погиб 17-летний подросток

2 Апр 2020 2020-04-02T12:12:50+03:00

От полученных травм он погиб на месте

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В Новороссийске 1 апреля в 00:25 на улице Корницкого произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 20-летний водитель за рулем автомобиля марки «Хендай Соната» превысил установленную скорость, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. После этого машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте ДТП скончался 17-летний пассажир, водитель иномарки получил незначительные травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Было установлено, что у водителя не было прав.

ИСТОЧНИК KP.RU