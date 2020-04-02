В Новороссийске в аварии погиб 17-летний подросток
В Новороссийске 1 апреля в 00:25 на улице Корницкого произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 20-летний водитель за рулем автомобиля марки «Хендай Соната» превысил установленную скорость, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. После этого машина опрокинулась.
- В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте ДТП скончался 17-летний пассажир, водитель иномарки получил незначительные травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства происшествия выясняются. Было установлено, что у водителя не было прав.
ИСТОЧНИК KP.RU