Группа Компаний «Выбери Радио» запустила информационные кампании и рекламные бонусы в поддержку малого и среднего бизнеса

2 Апр 2020 2020-04-02T12:16:45+03:00

Крупнейший региональный радиохолдинг России, входящий в холдинг «Медиа-1» Ивана Таврина, ГК «Выбери Радио» активно напоминает слушателям, что жизнь не останавливается и как важно отнестись к ней бережно именно сейчас

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В 18 городах России в эфире 94 радиостанций с ежедневной аудиторией в 8,2 миллиона человек* были запущены 2 информационные кампании. Многообразие форматов позволяет рассчитывать на охват самых разных целевых аудиторий: от школьников и студентов, домохозяек и молодых мам, специалистов и руководителей различного уровня до бизнесменов и людей старшего поколения.

Первая серия аудиороликов рассказывает о том, чем можно заняться, пока находишься дома: где покупать продукты, что можно отремонтировать, чему научиться и т.п. Важный посыл данной кампании - выбирая товары и услуги небольших локальных бизнесов, вы помогаете им выжить. Акция сопровождается хэштегом #выбирайместное.

Также радиохолдинг включился во всероссийскую рекламную кампанию Коммуникационного центра Правительства РФ при Координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в поддержку информационного ресурса стопкоронавирус.рф и горячей линии. Поэтому второй блок аудиороликов призывает оставаться дома ради своей безопасности и безопасности близких. Сейчас это самый простой способ побыть супергероем, доказать своей семье любовь и, наконец, перестать завидовать собственному коту. Серия коротких роликов объединена хэштегом #покаядома.

Кроме этого, бизнесмены Новосибирска и Екатеринбурга, где в активы ГК «Выбери Радио» входит радиостанция Business FM, могут принять участие в проектах «Особая ситуация» (г. Екатеринбург) и «Бизнес нон-стоп» (г. Новосибирск). Это небольшие интервью с предпринимателями города, где они рассказывают о том, как адаптируют свое дело к новым реалиям, как оценивают состояние своей сферы и делятся лайфхаками со слушателями Business FM, такими же топ-менеджерами, как и они. Запись интервью и трансляция его в эфире для владельцев компаний абсолютно бесплатны.

Помимо информационных кампаний, направленных на слушателей, радиохолдинг подготовил несколько специальных рекламных пакетов для поддержки своих партнеров.

Компании, размещающие рекламу на радиостанциях «Выбери Радио» в период с 30 марта по 5 апреля 2020 г., гарантированно получат размещение на следующей неделе (с 6 по 12 апреля 2020 г.) в таком же объеме бонусом. Совсем небольшие бизнесы имеют возможность дать короткие сообщения о своих товарах и услугах в рамках пакета «Полезного объявления», которое обязательно услышат радиослушатели ТОПовой радиостанции города. В каждом городе присутствия «Выбери Радио» действует программа «Могучее радио», благодаря которой предприниматели могут одновременно разместиться на всех радиостанциях филиала по минимальным ценам с максимальным охватом аудитории. В апреле и мае радиохолдниг по всем городам запускает специальные пакеты, которые каждому рекламодателю дадут возможность увеличить на треть свою рекламную кампанию за счет возможностей ГК «Выбери радио».

*по экспертной оценке, ГК «Выбери Радио»

**Группа Компаний «Выбери Радио» - крупнейший региональный радиохолдинг страны. В актив компании входит 94 радиостанции в восемнадцати городах России, включая собственный музыкальный формат Радиолу. Холдинг работает на медиарынке уже 13 лет, одиннадцать из которых под брендом «Выбери Радио».

Сайт: www.gkvr.ru