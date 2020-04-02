В Краснодарском крае пройдет фестиваль «Радуга талантов»

2 Апр 2020 2020-04-02T13:26:51+03:00

Он состоится в формате онлайн

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Крупнейший краевой фестиваль детского творчества «Радуга талантов» стартует сегодня, 2 апреля. Чтобы стать участником, необходимо подписаться на сообщество краевого Дворца творчества. Потом разместить в альбоме нужной номинации фото или видео и не забыть добавить описание.

- Конкурс проходит по номинациям: вокал, инструментальное исполнение, хореография, художественное чтение, не один дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Итоги объявят уже 12 апреля в 12:00 по результатам зрительского голосования. Победители получат сертификат на участие в мастер-классе.

Фестиваль «Радуга талантов» направлен на выявление, развитие и поддержку детского творчества, поощрение юных дарований, талантливых исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU