В Краснодаре велошеринг ввел бесплатный тариф на время карантина для тех, кому необходимо перемещаться по городу

2 Апр 2020 2020-04-02T12:51:26+03:00

Велосипед LuckyBike во время каратина можно взять бесплатно

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Велошеринг Lucky Bike на время карантина в Краснодаре ввел бесплатный тариф для поездок. Воспользоваться велосипедами смогут обладатели спецпропусков, те, кому необходимо передвигаться по городу – сотрудники экстренных, медицинских, коммунальных и социальных служб. Всем остальным гражданам следует находиться дома.

Чтобы поездка была безопасной, нужно дезинфировать ручки и тормозные рычаги велосипеда или использовать перчатки.

- Аренда велосипедов происходит бесконтактно через мобильное приложение Lucky Bike. Регистрация занимает 30 секунд. Расположение велосипедов и точек парковок можно посмотреть в приложении. В городе больше 600 парковок и велосипедов. Каждую поездку необходимо завершать на обозначенных в приложении точках, рукой закрыв замок на заднем колесе, - сообщили в Lucky Bike.

Для бесплатной поездки после регистрации нужно выбрать бесплатный тариф «Карантин».

Напомним, что на время карантина существенно сокращено движение общественного транспорта, который работает в режиме «утро-вечер». Карантин в Краснодаре действует как минимум до 5 апреля. В это время необходимо оставаться дома. Покидать жилище можно только для покупок в ближайшем магазине или аптеке.

ИСТОЧНИК KP.RU