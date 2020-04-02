В Горячем Ключе полицейские задержали мужчину, разыскиваемого за самоуправство
Сотрудники полиции Горячего Ключа оперативным путем получили информацию о том, что в одной из станиц скрывается 32-летний местный житель. Его продолжительное время разыскивали за самоуправство. При проверке сведения подтвердились.
Мужчину задержали. Было установлено, что в июле 2018 года между ним и другим мужчиной произошел конфликт. Пьяный подозреваемый избил потерпевшего и отобрал у него мобильный телефон.
Тогда на него за самоуправство завели уголовное дело. Во время следствия он скрылся от органов предварительного следствия, из-за чего был объявлен в федеральный розыск.
- Сейчас он находится под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU