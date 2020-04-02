В Сочи специальным рейсом вывезут российских граждан из Армении

2 Апр 2020 2020-04-02T16:41:14+03:00

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Посольство России в Армении сообщило о специальном рейсе,на котором граждане РФ смогут вернуться домой из Еревана уже в ближайшее время. Перелет в Сочи будет осуществлен на самолете «Уральских авиалиний».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/770411" frameborder="0"></iframe> Региональные аэропорты снабжают пенсионеров на карантине бесплатным трехразовым питанием.Холдинг "Аэропорты Регионов" будет ежедневно доставлять пенсионерам, находящимся на карантине из-за коронавируса, бесплатные наборы трехразового питания

- 3 апреля 2020 года планируется вывозной рейс номер SVR2762. Билеты уже есть в продаже на сайте авиакомпании», — сообщила пресс-служба посольства в своем аккаунте в соцсети Facebook.

В сообщении также подчеркивается, что других рейсов из Еревана в Сочи пока не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU