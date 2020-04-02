2020-04-02T16:41:14+03:00
Общество

В Сочи специальным рейсом вывезут российских граждан из Армении

Рейс запланирован на 3 апреля [видео]
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото RusarminfoФото Rusarminfo
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Посольство России в Армении сообщило о специальном рейсе,на котором граждане РФ смогут вернуться домой из Еревана уже в ближайшее время. Перелет в Сочи будет осуществлен на самолете «Уральских авиалиний».

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- 3 апреля 2020 года планируется вывозной рейс номер SVR2762. Билеты уже есть в продаже на сайте авиакомпании», — сообщила пресс-служба посольства в своем аккаунте в соцсети Facebook.

В сообщении также подчеркивается, что других рейсов из Еревана в Сочи пока не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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