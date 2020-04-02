В Краснодаре задержали серийного вора из Казахстана

2 Апр 2020 2020-04-02T13:43:20+03:00

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В Краснодаре по подозрению в кражах задержали 26-летнего жителя Республики Казахстан. На его счету не менее семи хищений из квартир, расположенных в домах по улицам имени Героя Яцкого, Черкасской, Российской, Московской, Восточно-Кругликовской, Атарбекова и в поселке Березовом.

- В феврале и марте он проникал в чужие дома, откуда похищал ювелирные изделия и деньги. Общий ущерб составил более 370 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Задержали парня благодаря записям с камер уличного видеонаблюдения, которые зафиксировали пути его отхода. Он признался в содеянном, золото сбывал на рынках, а деньги тратил на себя.

На него завели уголовное дело. В тюрьме он может провести около шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU