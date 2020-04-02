Кубанские парламентарии согласовали инициативы для внесения на Конференцию ЮРПА

2 Апр 2020 2020-04-02T15:03:28+03:00

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Предметом обсуждения стали инициативы, предложенные для внесения на очередную XXXII Конференцию Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА).Депутатами были рассмотрены четыре предложения, предполагающие внесение изменений в федеральное законодательство. Ключевыми темами стали вопросы эффективного использования земель сельхозназначения, определения категории льготников, имеющих право бесплатного проезда по платным дорогам, и регулирование рынка алкоголя и алкогольной продукции.

Первая рассмотренная инициатива касалась внесения изменений в Земельный кодекс. Как пояснил вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко, предложенные корректировки предусматривают исключение из числа земельных участков, ограниченных в обороте, земельных участков, занятых объектами археологического наследия. Данная мера направлена на эффективное использование земель сельхозназначения и сохранение объектов археологического наследия.

Важный социальный контекст имеет инициатива кубанского парламента по внесению изменений в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ, который представил председатель профильного комитета Владимир Чепель, предусматривает расширение перечня категорий транспортных средств, на которые предоставляется возможность бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог. В частности, речь идет о предоставлении льгот инвалидам, ветеранам ВОВ, Героям Советского Союза и России, Героям труда, а также жителям населенных пунктов, прилегающих к платным участкам автомобильных дорог.

В этой связи Юрий Бурлачко отметил: «Сегодня мы можем оперативно решать вопросы по обеспечению отдельным категориям владельцев транспортных средств возможности пользоваться платными дорогами на льготных условиях. Собственники как правило идут навстречу. Однако этот вопрос зависим от конъюнктуры. Сегодня ситуация одна, а завтра другая. В один момент, если не будет законодательного обеспечения, люди могут лишиться предоставленных льгот. Поэтому данный вопрос должен быть урегулирован не на договорных условиях, а законодательно».

Далее депутаты изучили проект законодательной инициативы «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», подготовленный комитетом по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности и представленный его председателем Сергеем Алтуховым. Законопроект предусматривает расширение перечня оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Документ наделит правом лицензирующий орган отказать в выдаче лицензии заявителю, в случае если тот был привлечен к административной ответственности за продажу продукции без маркировки.

В дополнение к данной инициативе кубанские парламентарии также предлагают внести в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Проектом предлагается установить штраф за реализацию алкогольной продукции без маркировки. За подобное правонарушение на граждан будет налагаться штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

«Эти изменения затрагивают интересы значительного количества жителей нашего края, а также приезжающих к нам гостей. Они актуальны как для нашего, так и для других регионов Юга России. Поэтому я надеюсь на поддержку инициатив коллегами по ЮРПА», - резюмировал спикер Заксобрания.

Депутаты единогласно утвердили рассмотренные сегодня предложения для внесения в повестку XXXII Конференции ЮРПА, которая состоится в Астрахани.

Напомним, Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана в 2001 году по предложению полномочного представительства Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе как консультативный совещательный орган для осуществления законосовещательной деятельности в едином правовом пространстве и для установления межпарламентского сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU