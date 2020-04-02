В Сочи на почве коронавируса активизировались мошенники

2 Апр 2020 2020-04-02T15:09:15+03:00

Они звонят в организации курорта с нелепыми требованиями

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По данным мэрии Сочи, в городе все чаще фиксируются случаи попыток мошенничества, связанных с COVID-19.

Неизвестные люди звонят в различные компании и организации курорта, представляясь сотрудниками регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

При этом абоненты настаивают на том,что предпринимателям нужно обязательно приобрести некие методические материалы, разработанные Роспотребнадзором и краевым Минздравом .

-Никаких брошюр по COVID-19 для распространения на платной основе в регионе не изготавливалось,- подчеркивают в мэрии Сочи. При поступлении подобных звонков сочинцам власти посоветовали обращаться в полицию по телефонам: 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU