В Сочи на почве коронавируса активизировались мошенники
По данным мэрии Сочи, в городе все чаще фиксируются случаи попыток мошенничества, связанных с COVID-19.
Неизвестные люди звонят в различные компании и организации курорта, представляясь сотрудниками регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
При этом абоненты настаивают на том,что предпринимателям нужно обязательно приобрести некие методические материалы, разработанные Роспотребнадзором и краевым Минздравом .
-Никаких брошюр по COVID-19 для распространения на платной основе в регионе не изготавливалось,- подчеркивают в мэрии Сочи. При поступлении подобных звонков сочинцам власти посоветовали обращаться в полицию по телефонам: 02 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU