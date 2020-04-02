На Кубани осудили мужчину, который скрывался от уголовного розыска больше 10 лет
В Каневском районе отправили в колонию 47-летнего местного афериста, который скрывался от правоохранительных органов больше десяти лет.
Еще в 2008 году он обманул трех людей на 830 тысяч рублей. Жертвам он якобы предложил помощь в приобретении двух легковых автомобилей марок Mazda и кроссовера Toyota на территории Арабских Эмиратов.
Получив деньги, мужчина, действительно, уехал в ОАЭ, но обратно не вернулся, оставшись там на ПМЖ.
- На территории указанного иностранного государства он скрывался более 10 лет, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - В последующем он был задержан и экстрадирован в Россию.
В итоге мужчина предстал перед судом. Его признали виновным в совершении трех преступлений.
- Подсудимому назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - уточнили в ведомстве.
Правда, пока приговор не вступил в законную силу, а значит мужчина может его обжаловать.
ИСТОЧНИК KP.RU