На Кубани осудили мужчину, который скрывался от уголовного розыска больше 10 лет

2 Апр 2020 2020-04-02T15:24:24+03:00

За решетку он отправился за крупную аферу

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В Каневском районе отправили в колонию 47-летнего местного афериста, который скрывался от правоохранительных органов больше десяти лет.

Еще в 2008 году он обманул трех людей на 830 тысяч рублей. Жертвам он якобы предложил помощь в приобретении двух легковых автомобилей марок Mazda и кроссовера Toyota на территории Арабских Эмиратов.

Получив деньги, мужчина, действительно, уехал в ОАЭ, но обратно не вернулся, оставшись там на ПМЖ.

- На территории указанного иностранного государства он скрывался более 10 лет, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - В последующем он был задержан и экстрадирован в Россию.

В итоге мужчина предстал перед судом. Его признали виновным в совершении трех преступлений.

- Подсудимому назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - уточнили в ведомстве.

Правда, пока приговор не вступил в законную силу, а значит мужчина может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU