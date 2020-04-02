В Новороссийске загорелся лес

2 Апр 2020 2020-04-02T15:35:58+03:00

Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров

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О возгорании лесной подстилки в Новороссийске стало известно в 13:00 2 апреля.

- Незамедлительно к месту пожара направлены силы и средства, - говорят «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Когда спасатели были на месте, выяснилось, огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров.

- На данный момент к тушению пожара привлечено 48 человек, 12 единиц техники, из них от МЧС 15 человек, четыре единицы техники, - добавляют в ГУ МЧС по региону.

Напомним, в Краснодарском крае с 3 по 5 апреля сохраняется предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Спасатели напоминают, что находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU