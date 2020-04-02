В Новороссийске загорелся лес
О возгорании лесной подстилки в Новороссийске стало известно в 13:00 2 апреля.
- Незамедлительно к месту пожара направлены силы и средства, - говорят «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Когда спасатели были на месте, выяснилось, огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров.
- На данный момент к тушению пожара привлечено 48 человек, 12 единиц техники, из них от МЧС 15 человек, четыре единицы техники, - добавляют в ГУ МЧС по региону.
Напомним, в Краснодарском крае с 3 по 5 апреля сохраняется предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Спасатели напоминают, что находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU