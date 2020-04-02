"Я блины так пекла": 27-летнюю сочинку чуть не зарезал парень, но она его не сдала

2 Апр 2020 2020-04-02T15:52:04+03:00

Если вина молодого человека будет доказана, его будут судить по всей строгости УК

Его будут судить за покушение на убийство

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27-летнюю жительницу Сочи привезли на скорой вечером 23 марта. С глубокими ранениями живота, плевральной полости и печени ее тут же отвезли в операционную. Как того требует алгоритм действий, о явно криминальном характере ран медики сообщили в полицию.

Однако, когда правоохранители начали выяснять, кто причастен к покушению на молодую девушку, она дала странные показания.

- Я блины пекла и упала на нож, - рассказала пострадавшая полицейским.

Но неправдоподобность ее слов насторожила служителей закона еще больше.

Им удалось выяснить, что в момент "жарки блинов" в квартире с потерпевшей находился ее парень. А соседи за стеной слышали, что они горячо ссорились в тот день.

Молодого человека задержали и посадили под арест. Пока его возлюбленная и едва выжившая девушка будет находиться в больнице, он до суда просидит в СИЗО.

Если вина домашнего тирана будет доказана, на скамью подсудимых он отправится по статье "Покушение на убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU