"Я блины так пекла": 27-летнюю сочинку чуть не зарезал парень, но она его не сдала
27-летнюю жительницу Сочи привезли на скорой вечером 23 марта. С глубокими ранениями живота, плевральной полости и печени ее тут же отвезли в операционную. Как того требует алгоритм действий, о явно криминальном характере ран медики сообщили в полицию.
Однако, когда правоохранители начали выяснять, кто причастен к покушению на молодую девушку, она дала странные показания.
- Я блины пекла и упала на нож, - рассказала пострадавшая полицейским.
Но неправдоподобность ее слов насторожила служителей закона еще больше.
Им удалось выяснить, что в момент "жарки блинов" в квартире с потерпевшей находился ее парень. А соседи за стеной слышали, что они горячо ссорились в тот день.
Молодого человека задержали и посадили под арест. Пока его возлюбленная и едва выжившая девушка будет находиться в больнице, он до суда просидит в СИЗО.
Если вина домашнего тирана будет доказана, на скамью подсудимых он отправится по статье "Покушение на убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU