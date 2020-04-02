На выезде из Сочи в Абхазию таможенники изъяли у водителя 3,5 миллиона спрятанных рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T16:28:02+03:00

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Вряд ли водитель иномарки “PLYMOUTH VOYAGER”, отправившийся в Абхазию, предполагал, что его вояж закончится весьма неожиданным образом.

Еще меньше он предполагал, что сотрудники таможни сумеют-таки отыскать в тайнике, оборудованном в автомобиле, крупную сумму денег, которую мужчина и не собирался декларировать. Поэтому о деньгах таможенникам предпочел не рассказывать.

Однако таможенникам это удалось при помощи служебной собаки, которая и нашла тщательно спрятанные купюры на общую сумму почти в 3,5 миллиона рублей.

По существующему закону из РФ можно вывозить без декларации сумму, не превышающую 10 тысяч долларов США. В итоге все деньги были изъяты.

- Сочинской таможней возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничение свободы на срок до двух лет,- говорится в сообщении Сочинской таможни.

Из Сочи в Абхазию пытались вывезти 3,5 миллиона рублей Видео: Сочинской таможни..

ИСТОЧНИК KP.RU