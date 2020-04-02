Житель Адыгеи после общения с "сотрудником" банка потерял 50 тысяч рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T18:49:19+03:00

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59-летний житель Майкопа попался на крючок мошенников. Его обманули прямо по телефону.

- В отделе полиции мужчина рассказал, что потерял почти 50 тысяч рублей после того, как выполнил рекомендации человека, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - По телефону он представился работником финансовой организации.

Как оказалось, общался с жителем Майкопа аферист. Он окрутил его вокруг пальца в два счета.

- Злоумышленник заверил мужчину, что с его счета осуществляются подозрительные операции. Желая не допустить хищения, пострадавший сообщил мошеннику конфиденциальные данные, - добавляют в полиции.

К слову, пару дней назад при аналогичных обстоятельствах злоумышленники завладели почти 40 тысячами рублей 58-летней жительницы Теучежского района.

- В разговоре незнакомцы смогли убедить женщину осуществить определенные действия, после чего получили доступ к ее счету, - говорят в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Сейчас правоохранители ищут мошенников. А жителей просят быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU