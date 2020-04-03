2020-04-03T07:29:43+03:00
Происшествия

В Геленджике житель Омской области украл у женщины одежду

Ущерб составил около 13 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике житель Омской области украл у женщины одеждуВ Геленджике житель Омской области украл у женщины одеждуФото: Архив "КП"
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Жительницы Геленджика во дворе дома оставила на сушилке для белья свою одежду. Когда она решила снять вещи, их уже не было на месте. Девушка обратилась в полицию с заявлением о краже. Общая сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения. Вскоре установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее судимого приезжего из Омской области задержали. В его съемной квартире нашли похищенные джинсы.

- На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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