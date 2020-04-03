В лесу Новороссийска потушили пожар

3 Апр 2020 2020-04-03T08:05:24+03:00

К его ликвидации привлекли 85 человек, 25 единиц техники

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О возгорании на горе Колдун в Новороссийске стало известно в обед в четверг, 2 апреля. Дым был заметен далеко за пределами места происшествия.

- Огонь распространился на территории 16 тысяч квадратов. В 17:30 возгорание удалось локализовать. В 23:40 – полностью ликвидировать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, к тушению пожара привлекли 85 человек, 25 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае действует предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.

Напомним, в Белореченском районе произошел пожар в жилом доме на улице Молодежной в станице Пшехской, в результате которого погиб местный житель. Инцидент случился вечером 1 апреля. Хозяйка дома, увидев огонь, вызвала пожарную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU