В лесу Новороссийска потушили пожар
О возгорании на горе Колдун в Новороссийске стало известно в обед в четверг, 2 апреля. Дым был заметен далеко за пределами места происшествия.
- Огонь распространился на территории 16 тысяч квадратов. В 17:30 возгорание удалось локализовать. В 23:40 – полностью ликвидировать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напомним, к тушению пожара привлекли 85 человек, 25 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае действует предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.
Напомним, в Белореченском районе произошел пожар в жилом доме на улице Молодежной в станице Пшехской, в результате которого погиб местный житель. Инцидент случился вечером 1 апреля. Хозяйка дома, увидев огонь, вызвала пожарную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU