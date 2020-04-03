2020-04-03T08:05:24+03:00
Происшествия

В лесу Новороссийска потушили пожар

К его ликвидации привлекли 85 человек, 25 единиц техники
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

О возгорании на горе Колдун в Новороссийске стало известно в обед в четверг, 2 апреля. Дым был заметен далеко за пределами места происшествия.

- Огонь распространился на территории 16 тысяч квадратов. В 17:30 возгорание удалось локализовать. В 23:40 – полностью ликвидировать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, к тушению пожара привлекли 85 человек, 25 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае действует предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.

Напомним, в Белореченском районе произошел пожар в жилом доме на улице Молодежной в станице Пшехской, в результате которого погиб местный житель. Инцидент случился вечером 1 апреля. Хозяйка дома, увидев огонь, вызвала пожарную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
На Кубани заработал информационный портал по ситуации с COVID-19
Кассир магазина в Сочи может попасть в тюрьму за подделку пропуска во время карантина
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
В Краснодаре водитель легковушки влетел в дорожное ограждение и столб
Божественная литургия из Свято-Екатерининского Кафедрального собора: прямая онлайн-трансляция
Роспотребнадзор ищет данные о пассажирах автобуса Ялта-Сочи
В Курганинском районе парень обокрал дом местной жительницы
В Отрадненском районе женщина и ее сожитель забили до смерти ребенка, чтобы он перестал плакать
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 апреля: в регионе COVID-19 выявлен еще у 17 человек
В Сочи за сутки мобильные отряды самоконтроля проверили более 1800 жителей
В Мостовском районе парень угнал авто, но не справился с управлением
В Сочи введен строгий пропускной режим