На Кубани осудят сотрудника «РЖД», по вине которого уборщица осталась без двух пальцев на руке
В Краснодаре завершено расследование уголовное дело в отношении сотрудника ОАО «РЖД» за нарушение требований охраны труда по ч. 1 ст. 143 УК РФ.
Напомним, 13 декабря 2019 года по распоряжению мужчины трое сотрудников организации приступили к работе в помещении с высоковольтным оборудованием. Он не выдал своим подчиненным наряд-допуск на производство работ в ячейке № 6 трансформаторной подстанции. Одна из сотрудниц, не зная, что устройство находится под напряжением, стала там убираться. Она приблизилась к линейному распределителю подстанции, ее ударило током. Женщине ампутировали 3 и 4 пальцы правой руки.
- Следствием была собрана достаточная доказательственная база. Теперь уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU