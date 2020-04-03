2020-04-03T08:31:28+03:00
Происшествия

На Кубани осудят сотрудника «РЖД», по вине которого уборщица осталась без двух пальцев на руке

Женщина не знала, что линейный распределитель подстанции находится под напряжением
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудят сотрудника «РЖД» , по вине которого уборщица осталась без двух пальцев на рукеНа Кубани осудят сотрудника «РЖД» , по вине которого уборщица осталась без двух пальцев на рукеФото: Архив "КП"
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В Краснодаре завершено расследование уголовное дело в отношении сотрудника ОАО «РЖД» за нарушение требований охраны труда по ч. 1 ст. 143 УК РФ.

Напомним, 13 декабря 2019 года по распоряжению мужчины трое сотрудников организации приступили к работе в помещении с высоковольтным оборудованием. Он не выдал своим подчиненным наряд-допуск на производство работ в ячейке № 6 трансформаторной подстанции. Одна из сотрудниц, не зная, что устройство находится под напряжением, стала там убираться. Она приблизилась к линейному распределителю подстанции, ее ударило током. Женщине ампутировали 3 и 4 пальцы правой руки.

- Следствием была собрана достаточная доказательственная база. Теперь уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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