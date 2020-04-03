3 Апр 2020 2020-04-03T09:16:47+03:00

Полиция Кубани опровергла информацию о поквартирных обходах для проверки на коронавирус Фото: Архив "КП"

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Ранее в Сети появилась информация о том, что врачи с полицейскими совершают поквартирный обход. Якобы они заставляют сдавать тест на коронавирус и делать прививки.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю, эта информация является недостоверной.

Фото: ГУ МВД по краю

- Подворового и поквартирного обхода для обследования населения, тестов и прививок от инфекции, сотрудники Роспотребнадзора, полиции или медицинских служб не проводят, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Также правоохранители напомнили, что за распространение недостоверной информации предусмотрен штраф от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Ранее «КП»-Кубань» сообщала о том, что в Краснодарском крае на фоне распространения коронавируса активизировались мошенники. Неизвестные звонят в организации, представляются сотрудниками Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.

Как сообщают в администрации Краснодарского края, никаких брошюр по COVID-19 для распространения на платной основе не изготавливалось.

ИСТОЧНИК KP.RU