В Крымске у женщины украли кошелек с деньгами в одном из банков
В дежурную часть по Крымскому району обратилась местная жительница. Она рассказал, что в одном из банков, после оплаты коммунальных услуг, забыла кошелек. Когда она вернулась в финансовое учреждение, его там уже не было. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления задержали 34-летнюю местную жительницу. Она рассказала, что увидела забытый кошелек, который сразу же спрятала в сумку. Выйдя на улицу, она вытащила деньги, а бумажник выбросила в мусорный бак.
- За кражу на женщину завели уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU