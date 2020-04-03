3 Апр 2020 2020-04-03T09:34:27+03:00

В Крымске у женщины украли кошелек с деньгами в одном из банков Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть по Крымскому району обратилась местная жительница. Она рассказал, что в одном из банков, после оплаты коммунальных услуг, забыла кошелек. Когда она вернулась в финансовое учреждение, его там уже не было. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 34-летнюю местную жительницу. Она рассказала, что увидела забытый кошелек, который сразу же спрятала в сумку. Выйдя на улицу, она вытащила деньги, а бумажник выбросила в мусорный бак.

- За кражу на женщину завели уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU