2020-04-03T10:20:22+03:00
Происшествия

В Мостовском районе парень угнал авто, но не справился с управлением

Его задержали
Александра ПОДУШКО
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В Мостовском районе парень угнал авто, но не справился с управлениемВ Мостовском районе парень угнал авто, но не справился с управлениемФото: Архив "КП"
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В Мостовском районе житель поселка Псебай припарковал машину во дворе своего дома, а позже не обнаружил ее на месте. Он обратился за помощью к полицейским. Правоохранители со слов потерпевшего составили ориентировку на розыск автомобиля.

Вскоре на одной из улиц поселка обнаружили авто, а также установили личность подозреваемого. 21-летнего местного жителя задержали недалеко от места, где была оставлена легковушка.

Он рассказал, что ночью увидел во дворе одного из домов автомобиль, который оказался незапертым. Он запустил двигатель и поехал к себе. Но она не справился с управлением, съехал с дороги, после чего бросил авто.

- На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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