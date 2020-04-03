3 Апр 2020 2020-04-03T10:20:22+03:00

В Мостовском районе парень угнал авто, но не справился с управлением Фото: Архив "КП"

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В Мостовском районе житель поселка Псебай припарковал машину во дворе своего дома, а позже не обнаружил ее на месте. Он обратился за помощью к полицейским. Правоохранители со слов потерпевшего составили ориентировку на розыск автомобиля.

Вскоре на одной из улиц поселка обнаружили авто, а также установили личность подозреваемого. 21-летнего местного жителя задержали недалеко от места, где была оставлена легковушка.

Он рассказал, что ночью увидел во дворе одного из домов автомобиль, который оказался незапертым. Он запустил двигатель и поехал к себе. Но она не справился с управлением, съехал с дороги, после чего бросил авто.

- На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU