3 Апр 2020 2020-04-03T10:56:07+03:00

В Отрадненском районе женщина и ее сожитель забили до смерти ребенка, чтобы он перестал плакать Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

На Кубани 27-летняя приезжая и ее 19-летний сожитель обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому сыну женщины, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 31 марта. Молодые люди с ребенком находились в одном из домов на улице Кривой станицы Удобной Отрадненского района.

Как рассказали обвиняемые, ребенок долго плакал, мешая им отдыхать. Мужчина решил его успокоить, но у него были свои меры воспитания. Он несколько раз ударил малыша металлической кухонной толкушкой по голове. Женщина тоже присоединилась. Она ударила ребенка деревянной палкой.

После этого мальчик перестал плакать, а молодые люди продолжили заниматься своими делами. Поздно ночью они заметили, что ребенок долгое время не двигался и молчал. Сожители вызвали скорую. Медики констатировали смерть ребенка.

Обвиняемые не сообщили правоохранителям о том, что избили ребенка. Но следователям удалось установить причастность молодых людей к преступлению, и они были задержаны.

- Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изучат условия жизни и воспитания ребенка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU