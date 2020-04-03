В Курганинском районе парень обокрал дом местной жительницы

3 Апр 2020 2020-04-03T11:43:32+03:00

Он вынес из жилища деньги и украшения

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В Курганинском районе дом местной жительницы обокрали. Вынесли деньги и ювелирные украшения. Ущерб превысил 400 тысяч рублей.

Полицейские установили круг лиц, вхожих в дом заявительницы, а после выяснили личность и местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали. Все похищенное он успел сдать в ломбард, а деньги потратил.

В отношении 27-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Также выяснилось, что он вынес из гаража знакомого электроинструменты, которые в потом продал. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчину могут осудить на 6 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU