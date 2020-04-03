В Курганинском районе парень обокрал дом местной жительницы
В Курганинском районе дом местной жительницы обокрали. Вынесли деньги и ювелирные украшения. Ущерб превысил 400 тысяч рублей.
Полицейские установили круг лиц, вхожих в дом заявительницы, а после выяснили личность и местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали. Все похищенное он успел сдать в ломбард, а деньги потратил.
В отношении 27-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 158 УК РФ (Кража).
Также выяснилось, что он вынес из гаража знакомого электроинструменты, которые в потом продал. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчину могут осудить на 6 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU