2020-04-03T12:20:43+03:00
Общество

Божественная литургия из Свято-Екатерининского Кафедрального собора: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция Божественной литургии состоится 5 апреля 2020 года бесплатно
Александра ПОДУШКО
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Фото: kubansobor.ruФото: kubansobor.ru
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Жители Кубани 5 апреля смогут увидеть Божественную литургию в онлайне. Митрополит Исидор порекомендовал всем крупным храмам региона в этот день организовать трансляцию службы.

В 08:00 5 апреля покажут службу из главного Свято-Екатерининского Кафедрального собора. Ее будут транслировать на канале «Кубань 24». Она завершится около 10:30. Увидеть литургию можно будет и на телеканале собора в YouTube.

Также все крупные храмы края к этому времени должны организовать прямую трансляцию службы. Это будут все доступные онлайн-площадки в социальных сетях, эфиры муниципальных телекомпаний, сайты местных изданий.

Глава Кубанской митрополии рекомендовал обеспечить возможность всем желающим причаститься во внебогослужебное время. Зайти смогут не более двух человек одновременно, соблюдая необходимые санитарно-гигиенические требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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