2020-04-03T13:42:37+03:00
Экономика

ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами

Для защиты своих клиентов, попавших в сложную ситуацию в связи с коронавирусом
Иван Егоров
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ВТБ и ряд других банков разработали программы поддержки, которые предусматривают отсрочку по кредитным платежам. Соответствующие изменения будут также оформлены в виде нового закона о кредитных каникулах. Эти своевременные действия позволяют россиянам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, не остаться один на один со своей финансовой проблемой и получить столь нужную передышку в обслуживании своих кредитных обязательств.

Вместе с тем в последние дни при обработке обращений на кредитные каникулы наши сотрудники все чаще сталкиваются с деятельностью мошенников, которые пытаются заработать на общей проблеме и выманить средства у попавших в беду граждан. Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств.

Другой тип мошенников пользуется тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк. Пользователям интернета предлагаются поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. Таким образом они пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях.

ВТБ заявляет, что все обращения граждан по вопросу предоставления кредитных каникул принимаются только через колл-центр для минимизации визита клиентов в офис. Банк предоставляет отсрочку платежа для заемщиков только на основании листка нетрудоспособности или документов, подтверждающих финансовые трудности. Все справки проходят обязательную проверку со стороны банка, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме – вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, т.к. информацию о просрочке банк будет обязан передать в Бюро кредитных историй.

Для защиты интересов своих добросовестных клиентов ВТБ готов взаимодействовать с правоохранительными органами в порядке, определенном законодательством РФ.

Призываем заемщиков быть бдительными и при возникновении любых вопросов обращаться напрямую в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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