2020-04-03T15:48:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Идею кубанских властей о перепрофилировании предприятий в период коронавируса оценили на федеральном уровне

Чиновникам понравилось, что на Кубани непрофильные предприятия стали выпускать средства индивидуальной защиты
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация региона.Фото: администрация региона.
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Губернаторы российских регионов обсудили с премьер-министром меры по борьбе с коронавирусом. Председатель правительства заявил, что нововведения, согласно которым нерабочие дни продлят до 30 апреля, оправданы. Однако, по словам Мишустина, регионы теперь наделены полномочиями самим принимать оптимальным режим.

- Нам необходимо учитывать специфику регионов, состояние их экономики. Нужно все вопросы решать сообща с санитарно-эпидемиологическими службами. Сейчас мы выделили больше 33 миллиардов рублей на новые места в больницах, - заявил премьер.

В совещании принял и глава кубанского региона Вениамин Кондратьев. Он заявил, что особый режим карантина в Краснодарском крае введен из-за недобропорядочных граждан, которые, вернувшись из-за рубежа, нарушили режим самоизоляции.

- Именно поэтому мы приняли решение, что необходимо ввести карантин для всех. В регионе работают отряды самоконтроля, эти группы выявляют людей, гуляющих без надобности. Также введена система пропусков для передвижения, - отметил Кондратьев.

Губернатор также заявил, что в регионе сейчас для лечения есть три тысячи мест в инфекцонных отделениях больниц.

Высоко оценил успехи региона по производству медицинских масок министр промышленности РФ Денис Мантуров. Отметим, в Краснодарском крае сейчас производят маски 11 швейных фабрик.

- Министр также поблагодарил Кубань за перепрофилирование предприятия по изготовлению перчаток в Армавире, ежедневно там производят около 20 тысяч перчаток, - завершили в пресс-службе администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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