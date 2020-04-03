За полтора килограмма марихуаны жителю Кубани грозит до 10 лет тюрьмы

3 Апр 2020 2020-04-03T17:39:15+03:00

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Сотрудника уголовного розыска ОМВД по Белоглинскому району удалось узнать, что местный житель хранит у себя дома запрещенные вещества. Оперативники выехали по указанному адресу, при проверке сведения подтвердились.

В ходе осмотра в доме у 39-летнего местного жителя была обнаружена марихуана массой более 1700 граммов.

На допросе мужчина признался, что кусты конопли обнаружил в лесополосе недалеко от своего дома, решил сорвать и хранить для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Сейчас мужчина находится по месту жительства под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU