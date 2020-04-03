2020-04-03T18:00:02+03:00
Общество

Отель в Сочи суд закрыл на 3 месяца за нарушение карантина

Владелец гостиницы также заплатит штраф
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
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Владелец отеля «Феникс» в Лазаревском районе Сочи решил проигнорировать установленные в регионе карантинные мероприятия и продолжил заселять туристов.

Однако, долго монополизировать рынок находчивому предпринимателю не удалось.

На место прибыли сотрудники мэрии, прокуратуры и полиции, которые составили протокол о нарушении. В итоге Лазаревский районный суд запретил эксплуатировать отель сроком на три месяца. Его владелец также заплатит штраф в 50 тысяч рублей.

- В отношении нарушителя Лазаревский районный суд избрал максимально возможную меру наказания – запрет предпринимательской деятельности на 90 суток и штраф в 50 тысяч рублей,- говорится в сообщении мэрии Сочи.

В связи с принятыми властями мерами по недопущению распространения коронавируса, всем отелям и санаториям Сочи запрещено заселять туристов вплоть до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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