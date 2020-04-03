В ночь на 5 апреля на Кубань придут заморозки

3 Апр 2020 2020-04-03T20:13:25+03:00

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Как передает пресс-служба ГУ МЧС региона, ночью и утром 5 апреля местами в крае будет холодно. Ожидаются существенное понижение температуры, не свойственное для апреля. Столбики термометров, по данным синоптиков, опустятся от минус одного до минус пяти.

Однако днем прогнозируется потепление до 16 тепла. Ветер будет северный, с порывами до 17 м/с. На побережье ветер будет сильнее, его порывы достигнут 18-20 м/с.

Практически во всех муниципальных образованиях, за исключением черноморского Сочи, возможны возникновения ЧС в связи с заморозками. Так, МЧС предупреждает аграриев о повреждении или полной гибели сельхозкультур и теплолюбивых растений. Кроме того, негативно повлиять холода могут и на ранние косточковые культуры.

Специалисты рекомендуют принять меры, чтобы не потерять урожай. Так, для защиты растений от заморозков необходимо накрыть их полимерной пленкой или соломой.

ИСТОЧНИК KP.RU